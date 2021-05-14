«Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов»: Алдонин, Ананко и Юран — о борьбе за еврокубки и выживание в РПЛ

Игроки «Ротора» находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, поэтому у клуба мало шансов на сохранение прописки в РПЛ, заявил в беседе с RT бывший хавбек ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин. В свою очередь, экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко выразил надежду, что в матче между «Уфой» и «Арсеналом» победитель будет определён на футбольном поле. А бывший наставник «Химок» Сергей Юран отметил, что подмосковный коллектив постарается отобрать очки у «Сочи», несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

«Волгоградцам остаётся стиснуть зубы и терпеть»

Футболисты «Ротора» не смогли оправдать надежд болельщиков и неудачно провели сезон-2020/21, поэтому являются одними из главных кандидатов на вылет в ФНЛ. Об этом в беседе с RTзаявил бывший хавбек ЦСКА и «Ротора» Евгений Алдонин. Он также высоко оценил результаты «Рубина» и назвал подопечных Леонида Слуцкого фаворитами в противостоянии с волгоградцами в рамках 30-го тура РПЛ.

— «Рубин» с большой долей вероятности пробьётся в еврокубки, а при благоприятном стечении обстоятельств впервые с 2010-го года станет призёром РПЛ. Насколько это удивительно, учитывая конкуренцию в РПЛ и достаточно скромный набор исполнителей у казанцев?

— «Рубин» проводит хороший чемпионат. Даже если они не попадут в тройку, а только в еврокубки, то всё равно сезон для казанцев можно будет считать успешным. В первую очередь это заслуга тренерского штаба. Потому что команда регулярно обновлялась, не было крепкого костяка. А сейчас формируется очень хорошая конкурентная среда. Если удастся сохранить лидеров, то в следующем сезоне коллектив будет бороться за самые высокие места.

— Слуцкий может расстроить болельщиков из родного города, отправив «Ротор» в ФНЛ. Вносит ли это дополнительную интригу в матч?

— Для обеих команд встреча принципиальная, потому что одни борются за медали, а другие — за выживание. Надо понимать, что родина и друзья — это всё за полем. А на нём — борьба и очки, которые могут принести благо коллективу, в котором ты работаешь.

— В последних шести играх «Ротор» потерпел пять поражений, пропустив 15 мячей, в то время как «Рубин» одержал пять побед и четырежды не пропустил ни одного гола. В чём заключается шанс волгоградцев в предстоящей встрече?

— В концовке сезона у подопечных Юрия Батуренко был очень тяжёлый календарь. Понятно, что это не отговорка. Серия поражений говорит о том, что команда пребывает в плохом физическом и психологическом состоянии. Волгоградцам остаётся лишь стиснуть зубы и терпеть. «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание.

— «Ротор» рискует вылететь из РПЛ в первом же сезоне. Почему волгоградской команде не удалось закрепиться в Премьер-лиге?

— В большей степени это вопрос к руководству клуба. Мне очень жалко болельщиков «Ротора». Они ждали возвращения в Премьер-лигу, связывали большие надежды с командой, но та не оправдала их. Если бы не коронавирус, уверен, в Волгограде постоянно собирался бы полный стадион. Это город с большими футбольными традициями.

— Юрий Дюпин, Илья Самошников и Денис Макаров включены в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Может ли эта встреча повлиять на решение Станислава Черчесова о включении в итоговую заявку, или специалист будет делать выводы уже по итогам сборов?

— Этот матч вряд ли глобально повлияет на выступление этих футболистов на чемпионате Европы в составе сборной России. Но они могут составить ещё более благоприятное впечатление о себе. Попадание в расширенный список — большое подспорье и комплимент для них. Им нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо показывать все свои лучшие качества в каждом матче. Чтобы выступать в сборной, нужно демонстрировать стабильный и качественный футбол на протяжении большого количества игр.

«Подопечные Черевченко не будут отбывать номер»

Футболисты «Химок» голодны до побед и постараются обыграть «Сочи» на своём поле в заключительном туре РПЛ. Такое мнение выразил бывший наставник подмосковного коллектива Сергей Юран. Он также не согласился с формулировкой, что команду Владимира Федотова можно назвать фарм-клубом «Зенита».

— В течение последних сезонов было много разговоров и шуток о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита». О чём говорит тот факт, что, несмотря на все эти разговоры, подопечные Владимира Федотова борются за медали РПЛ?

— Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки. Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счёт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чём.

— В последних трёх турах «Сочи» добывал победы в концовках матчей, причём далеко не с самыми простыми соперниками. Это свидетельствует о том, что у команды появился тот самый характер, присущий ведущим командам?

— Это говорит о том, что тренер умеет доносить до игроков, что надо жить результатом до последней минуты. Понятно, что в футболе без везения не бывает. Но в основном это труд футболистов. Команда играет на пределе и побеждает. Очевидно профессиональное отношение игроков к своей работе.

— Летом клуб могут покинуть несколько лидеров, в том числе Антон Заболотный. Может ли это сказаться на мотивации футболистов в предстоящей встрече? Ведь тот же форвард рискует остаться без еврокубков, если «Сочи» обойдёт ЦСКА в турнирной таблице.

— У игроков наверняка есть бонусы за попадание в еврокубки. Это тоже немаловажная часть мотивации. В любом случае необходимо до конца отрабатывать свои контракты. А о следующем сезоне нужно думать после окончания нынешнего.

— Попадание в еврокубки станет грандиозным успехом для региональной команды, но где гарантии, что она сможет отстоять честь страны лучше «Ростова», провалившегося в Лиге Европы?

— Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всё пустят на самотёк.

— С турнирной точки зрения, «Химкам» ничего не нужно в предстоящей встрече, если только «Динамо» не уступит ЦСКА, да и в концовке чемпионата команда Игоря Черевченко смотрится уже не столь ярко, как в середине. Сможет ли наставник заставить подопечных играть на победу?

— Во-первых, никто не отменял премии за выигранные матчи. Во-вторых, всегда хочется на высокой ноте завершить последний матч в сезоне при своих болельщиках. Я знаю эту команду, этих ребят — подопечные Черевченко не будут отбывать номер на футбольном поле. Они проводят первый сезон в Премьер-лиге и голодны до побед. Так что «Сочи» будет непросто с «Химками». В этом сезоне подмосковный коллектив продемонстрировал, что с ним стоит считаться.

«Хочется верить, что в матче «Уфа» — «Арсенал» всё решится на футбольном поле»

Возвращение Шамиля Газизова стало серьёзным усилением для «Уфы» и будет способствовать росту клуба в будущем, заявил бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. Известный в прошлом футболист также выразил надежду, что встреча между подопечными Алексея Стукалова и тульским «Арсеналом» не будет омрачена судейским скандалом, а победитель определится на поле.

— «Уфа» впервые после попадания в РПЛ рискует вылететь в ФНЛ. Является ли это прямым следствием того, что в начале сезона клуб покинул генеральный директор?

— Шамиль Газизов — знаковая фигура для «Уфы». Его возвращение — серьёзное усиление для клуба. Уверен, что это событие будет способствовать дальнейшему росту команды. В том числе и по той причине, что он поработал в топ-клубе и получил неоценимый опыт.

— Многие пели дифирамбы Алексею Стукалову после того, как «Уфа» разгромила «Ахмат» и «Спартак», а после этого она отобрала очки у ЦСКА и «Зенита». В случае сохранения прописки в РПЛ способен ли наставник вернуть команду на прежние позиции — в верхнюю половину таблицы?

— О работе тренерского штаба судят по результатам. В данном случае они есть. В конце чемпионата нужно было набирать очки, и «Уфа» сделала это. Что будет дальше, покажет время.

— В случае ничейного результата в матче между «Уфой» и «Арсеналом» для попадания в переходные матчи «Ротору» будет необходимо побеждать «Рубин» в гостях. Насколько вероятно, что коллективы решат перестраховаться и будут играть на ничью?

— Все вопросы надо решать на футбольном поле. Да, конечно, команды будут в курсе результатов параллельных матчей. Но надо рассчитывать на себя и брать свои очки.

— В матчах, где решается судьба пребывания клубов в дивизионе, на первый план выйдет в том числе и судейство. Не стоит ли РПЛ и РФС взять его под особый контроль, чтобы избежать скандалов, а арбитру встречи отсматривать все спорные эпизоды самому?

— С приходом Ашота Хачатурянца уровень судейства в РПЛ начал расти. Прецеденты с тем же Михаилом Вилковым говорят о том, что в руководстве начали жёстко реагировать на ошибки арбитров. Считаю, что в РПЛ есть квалифицированные рефери, но VAR должен помогать им в спорных ситуациях. Хочется верить, что в матче «Уфа» — «Арсенал» всё решится на футбольном поле и в соответствии с правилами.