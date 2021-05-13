Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар Айртона в матче «Спартак» — «Химки»
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Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
На 37-й минуте Глушенков упал после борьбы за мяч с Айртоном, а после в лежачем положении ударил игрока красно-белых ногой в район груди. За это он получил красную карточку. Примечательно, что до этого Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», открыл счёт в игре.
«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1.
Ранее Глушенков признался, что хочет вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.