Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар Айртона в матче «Спартак» — «Химки» 

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации полузащитника «Химок» Максима Глушенкова на два матча за удар защитника «Спартака» Айртона в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

На 37-й минуте Глушенков упал после борьбы за мяч с Айртоном, а после в лежачем положении ударил игрока красно-белых ногой в район груди. За это он получил красную карточку. Примечательно, что до этого Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», открыл счёт в игре.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1.

Ранее Глушенков признался, что хочет вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.