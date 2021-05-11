Глушенков: хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе

Форвард «Химок» Максим Глушенков, арендованный у московского «Спартака», рассказал, каким видит своё будущее.

«Я хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе. Если будет аренда, то я готов к этому. Ничего страшного в этом не вижу. Мне необходима игровая практика», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист выступает за «Химки» с февраля 2021 года. За подмосковный клуб он провёл шесть матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Глушенков объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака».