Глушенков: хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе

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Форвард «Химок» Максим Глушенков, арендованный у московского «Спартака», рассказал, каким видит своё будущее.
Глушенков: хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе
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«Я хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе. Если будет аренда, то я готов к этому. Ничего страшного в этом не вижу. Мне необходима игровая практика», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист выступает за «Химки» с февраля 2021 года. За подмосковный клуб он провёл шесть матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Глушенков объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака».

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