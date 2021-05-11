Футболист «Уфы» Голубев сказал, что у «Краснодара» есть опция выкупа его контракта

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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артём Голубев признался, что его бывшая команда «Краснодар» может выкупить его контракт.
Футболист «Уфы» Голубев сказал, что у «Краснодара» есть опция выкупа его контракта
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  • © Официальный Instagram-аккаунт Артёма Голубева

«Было очень тяжело. Ты семь лет находишься в клубе, со всеми знаком, а потом раз — и ты уже в другой команде. Было трудно принять это. В том сообщении я написал, что мы не прощаемся. У «Краснодара» есть опция выкупа. Посмотрим, всё может случиться в будущем. Не хочу ничего загадывать. Сейчас я игрок «Уфы», а что будет дальше — покажет время», — сказал Голубев в интервью RT.

Ранее футболист назвал три самых запоминающихся поединка в ММА.

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