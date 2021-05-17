В «Спартаке» не подтвердили, что совет директоров одобрил кандидатуру Витории

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В московском футбольном клубе «Спартаке» не подтвердил информацию о предстоящем назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника лиссабонской «Бенфики» Руя Витории.
В «Спартаке» не подтвердили, что совет директоров одобрил кандидатуру Витории
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Все комментарии — после подписания контракта», — приводит слова представителя клуба «Чемпионат».

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны. Он также известен по работе с лиссабонской «Бенфикой», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, а также по одному разу он завоевал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.

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