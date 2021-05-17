Источник: Фонсека провёл переговоры с «Зенитом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека контактировал с представителями петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Il Messaggero. По информации источника, у португальского специалиста были контакты с «Зенитом». Также он пообщался с представителями «Тоттенхэма» и «Бенфики».

За тур до окончания серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице. По завершении сезона Фонсека покинет команду, а его место займёт Жозе Моуринью.

«Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2020/21. Под руководством российского тренера Сергея Семака петербургский клуб стал чемпионом страны третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв пока не договорился по контракту с «Зенитом» и может покинуть клуб.