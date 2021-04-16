Дубль Ляказетта, достижение Морено и 50-й гол Кавани в еврокубках: чем запомнились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы

«Арсенал» разгромил «Славию» в Праге, отличившись трижды за шесть минут, а «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд одолел «Гранаду», не прикладывая значимых усилий. При этом Александр Ляказетт оформил дубль за лондонцев, а Эдинсон Кавани забил 50-й мяч в еврокубках. «Рома» выстояла под напором «Аякса» и свела вничью встречу в Риме благодаря голу Эдина Джеко, а «Вильярреал» выбил загребское «Динамо», использовав продуктивность Жерара Морено. Как фавориты проложили себе путь в полуфинал Лиги Европы — в материале RT.

«Арсенал» отличился трижды за шесть минут

Команда Микеля Артеты ещё в Лондоне имела целую россыпь голевых моментов, при конвертации которых ответная четвертьфинальная встреча носила бы формальный характер. Но группа атаки «Арсенала» растратила впустую практически всё, что создавалось на протяжении 90 минут, и вынудила партнёров довольствоваться ничьей 1:1.

Пропущенный дома гол прилично огорчил «канониров». Усугубила же расстройство потеря Пьера-Эмерика Обамеянга: во время выступлений за сборную Габона по ходу международной паузы он подцепил малярию — и мог желать успеха партнёрам лишь при помощи селфи и сообщений в социальных сетях. Казалось бы, англичане, и без того не блиставшие в завершении, перед визитом к одному из самых неуступчивых коллективов Восточной Европы серьёзно просели в атаке. Но в Праге «Арсенал», наоборот, оказался чертовски хорош, подтвердив статус команды-парадокса при Артете.

На решение вопроса о квалификации в полуфинал у гостей ушло шесть минут, с 18-й по 24-ю. В этот отрезок они вместили точные удары Николя Пепе, Александра Ляказетта и Букайо Сака. Английского тинейджера выделим особо, поскольку он в континентальном кубке отличился четвёртый раз — на столь высоком уровне из лондонского молодняка схожей скорострельностью хвастали лишь Чарли Джордж и Рэй Кеннеди. Но случалось это давным-давно. Тогда как хавбек свои 11 очков в 15 матчах набрал за последние пару лет. А заодно помог «Арсеналу» впервые с 1932 года отличиться минимум трижды в четырёх подряд выездных матчах.

«Славия» же если чем и запомнилась, то невероятной статичностью. От обычной резвой и динамичной команды не осталось следа — любые действия чехи совершали будто бы стоя на прямых ногах. И счастье хозяев, что VAR отменил гол Эмиля Смита-Роу в стартовую четверть часа. Иначе свой путь в Лиге Европы чехи закончили бы совсем уж разгромным поражением. Хотя и 0:4 после финальной точки Ляказетта, оформившего дубль, кажутся внушительными.

«Рома» выстояла под напором «Аякса»

Имея мяч перевеса в споре с «Аяксом», итальянская «Рома» не стала искушать судьбу, а сыграла на результат, припарковав у ворот Пау Лопеса «автобус». Оставшись без профильных крайних защитников, римляне сделали ставку на низкую линию обороны, минимальное пространство между игроками и схему 5-2-3, где крайние нападающие при необходимости прибегали разрушать во фланг. Это привело к тому, что по итогам первого тайма гости имели 73% владения мячом, но чего-то сверхопасного не создали. Тогда как коллектив Паулу Фонсеки терпеливо ждал моментов для спринта в контратаку.

Такой шанс представился на 72-й минуте после молниеносного выпада, который по левому флангу инициировали Генрих Мхитарян и Рикардо Калафьори. Диагональный прострел в центр точностью, правда, не отличался. Но рикошет от защитника удачно привёл мяч точно на ногу Эдину Джеко, который оказался в нужное время в нужном месте. Гол римляне забили как нельзя кстати, ведь к тому моменту они уступали 0:1 — вышедший на замену в перерыве Брайан Бробби уже через три минуты отпраздновал третье взятие ворот в еврокубках после подъёма со скамейки.

Кроме того, рефери Энтони Тейлор отменил ещё один мяч «Аякса» в исполнении Душана Тадича, посчитав, что точному удару предшествовал фол на Мхитаряне. Решение выглядело спорным, поскольку минутой ранее такое же нарушение, но уже со стороны амстердамцев рефери признал нелегитимным. И потому страсти в матче прилично накалились...

Гол Джеко градус борьбы, понятное дело, снизил. И хоть для овертайма «Аяксу» требовалось отличиться всего раз, дело до праздника на голландской улице не дошло — римляне второй раз в истории шагнули в полуфинал Лиги Европы.

МЮ под копирку победил «Гранаду»

После уверенной победы над «Гранадой» в Испании (2:0) многие ожидали от Уле-Гуннара Сульшера активной ротации — и появления в центре поля молодых манкунианцев во главе с Донни ван де Беком. Но вместо этого главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил исключить даже теоретическую вероятность конфуза — и положился в наступлении на проверенных бойцов. Рулить атаками в роли «десятки» было поручено Бруну Фернандешу, а из глубины поля маховик комбинаций раскручивал Поль Погба, получивший на вечер капитанскую повязку. Класс только этой связки зашкаливал, существенно превосходя уровень соперника как таковой — и в итоге сказался при определении победителя в матче.

Уже на шестой минуте передача французского хавбека (третья голевая в четырёх последних матчах Погба) нашла Эдинсона Кавани, который провёл 50-й гол в соревнованиях под эгидой УЕФА. До него из южноамериканцев в европейских кубках столь же много забивали лишь Лионель Месси, Серхио Агуэро и Альфредо ди Стефано. Но Кавани получит шанс их перещеголять.

Ведь в МЮ стремятся сохранить форварда — и на следующей неделе для этого проведут с Матадором встречу. Правда, семья Эдинсона хочет вернуться ближе к родным краям, чему способствует и предложенный ему на два года контракт от «Бока Хуниорс». Но когда ты забиваешь в европейских кубках 11 сезонов подряд, разве можно вот так просто взять и отказаться от продолжения шоу?

Тем более что и партнёры нынче у нападающего под стать. Чего стоит хотя бы Виктор Линделёф, который в одиночку отрабатывал в отборе за всю оборону МЮ. В стартовые 25 минут на счету шведа числилось уже шесть выносов, снимавших давление с защиты хозяев. Столь же надёжно отрабатывали и Аарон Ван-Биссака с Неманьей Матичем, не позволившие испанцам нанести в чужой створ ни одного удара в первой половине. «Будничная» — может, не самый красивый эпитет, который подбирается к победе англичан. Но именно он приходит на ум, если характеризовать исход противостояния в паре. Ведь за 180 минут манкунианцы четырежды угрожали чужому створу, выжав из ударов практически идеальную эффективность, а в самой концовке (как и неделей ранее) добавили к этому набору добивший «Гранаду» автогол Хесуса Вальехо.

«Динамо» и Оршич красиво попрощались с Лигой Европы

Минимальное поражение от «Вильярреала» в матче недельной давности, казалось, оставляло загребскому «Динамо» шансы на продолжение борьбы за путёвку в полуфинал. Ведь балканцы и двигались неплохо, и моменты имели. Не хватило лишь капли терпения да щепотки везения, чтобы ехать в Испанию совсем уж воодушевлёнными. Однако на «Эстадио де ла Серамика» хозяева быстро напомнили оппонентам, почему Унаи Эмери считают специалистом по Лиге Европы, а его коллектив — апологетами прагматизма.

После разведки боем, проходившей на невысоких скоростях, пиренейцы «взорвали» игру, что привело к короткому, но победоносному отрезку. Сначала Пако Алькасер, а затем Жерар Морено огорчили Доминика Ливаковича — и довели до шести количество точных ударов в еврокубке каждый. Для Морено успех вовсе стал знаковым: среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов он вышел на третье место по показателю «гол плюс пас» в 2021 году. С 23 баллами на счету (17 + 6 в чемпионате и еврокубках) форвард уступает только Роберту Левандовскому (25) и Лионелю Месси (27).

Тем не менее «Динамо» покинуло европейскую арену красиво. Прощальный поклон Мислава Оршича, видимо, решившего огорчить всех топов в ЛЕ, выдался шедевральным: после изящной «стеночки» форвард положил мяч в ворота испанцев ударом «на исполнение». Так ещё совсем недавно отличались за хорватов Эдуардо, Лука Модрич и Матео Ковачич. Как сложилась их карьера после этого, лишний раз напоминать не надо. Оршич же в нынешнем розыгрыше чуточку даже перещеголял предшественников, записав на свой счёт все пять последних голов «Динамо» в Лиге Европы.