Сульшер заявил, что на домашних результатах МЮ отразился цвет формы и трибун

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал причину неудачных выступлений команды на домашнем стадионе «Олд Траффорд».
Сульшер заявил, что на домашних результатах МЮ отразился цвет формы и трибун
  • Reuters

«Если вы сейчас посмотрите на баннеры на стадионе «Олд Траффорд», то увидите, что они больше не красные. Мы изучили вопрос и не нашли никаких причин, почему результаты в домашних матчах хуже, чем на выезде, но некоторые игроки отмечали, что когда за доли секунды принимаешь решение, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть партнёра, то видишь красную футболку на красном фоне с красными сиденьями. Мы начали сезон плохо — с трёх домашних поражений в матчах с «Кристал Пэлас», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», но мы уже сильно улучшили результаты на нашем стадионе. Было важно, чтобы фон больше не был красным», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

По итогам 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. В нынешнем сезоне подопечные Сульшера выиграли восемь и проиграли четыре из 15 домашних матчей, а в 16 выездных встречах одержали десять побед и шесть раз сыграли вничью.

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