Сульшер заявил, что на домашних результатах МЮ отразился цвет формы и трибун

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал причину неудачных выступлений команды на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

«Если вы сейчас посмотрите на баннеры на стадионе «Олд Траффорд», то увидите, что они больше не красные. Мы изучили вопрос и не нашли никаких причин, почему результаты в домашних матчах хуже, чем на выезде, но некоторые игроки отмечали, что когда за доли секунды принимаешь решение, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть партнёра, то видишь красную футболку на красном фоне с красными сиденьями. Мы начали сезон плохо — с трёх домашних поражений в матчах с «Кристал Пэлас», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», но мы уже сильно улучшили результаты на нашем стадионе. Было важно, чтобы фон больше не был красным», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

По итогам 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. В нынешнем сезоне подопечные Сульшера выиграли восемь и проиграли четыре из 15 домашних матчей, а в 16 выездных встречах одержали десять побед и шесть раз сыграли вничью.

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