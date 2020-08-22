Шесть из последних 11 финалов ЛЕ выиграли клубы с испанскими тренерами

Испанец Хулен Лопетеги пополнил когорту футбольных людей, выигрывавших еврокубок и как игрок, и как тренер.

В 1997 году он стал обладателем Кубка обладателей кубков в составе «Барселоны». Спустя 23 года Лопетеги завоевал трофей Лиги Европы уже как наставник «Севильи».

Причём с сезона-2009/10 испанские тренеры победили в шести из 11 состоявшихся финалов этого турнира. Три титула на счету работавшего как раз с «Севильей» Унаи Эмери, по одному у Кике Санчеса Флореса («Атлетико»), Рафаэля Бенитеса («Челси») и Лопетеги.

Ранее сообщалось, что «Севилья» третий раз в своей истории выиграла финал ЛЕ, уступая в счёте.