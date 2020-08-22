«Севилья» в третий раз в своей истории выиграла финал ЛЕ, уступая в счёте

Испанская «Севилья» в третий раз в своей истории завоевала трофей Лиги Европы, уступая в счёте по ходу финального матча.

В 2015 году андалусийцы одержали волевую победу над «Днепром» (3:2), пропустив первыми уже в дебюте встречи. Как и в матче с «Интером», в ответ «Севилья» забила два мяча, затем вновь получила в свои ворота, но нашла в себе силы на решающий удар ближе к концу игры.

Кроме того, в 2016 году «Севилья» ответила на гол «Ливерпуля» тремя своими точными выстрелами (3:1).

Суммарно красно-белые выиграли в Кёльне уже шестую Лигу Европы / Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Севилья» в шестой раз сыграет в Суперкубке УЕФА.