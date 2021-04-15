Футболист «Арсенала» Обамеянг заразился малярией

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Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что заразился малярией в расположении сборной Габона.
Футболист «Арсенала» Обамеянг заразился малярией
  • Reuters

«К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время выступлений в сборной Габона. На этой неделе я провёл несколько дней в больнице, но с каждым днём чувствую себя намного лучше благодаря отличным врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус. В последние пару недель я действительно чувствовал себя очень плохо, но уже скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Обамеянг в своём Instagram.

31-летний форвард в марте сыграл в матче сборной Габона с Марокко, записав в свой актив гол, который помог его команде одержать победу со счётом 2:1. После возвращения из расположения национальной сборной он сыграл в двух матчах — с «Ливерпулем» (0:3) в АПЛ и «Славией» (1:1) в Лиге Европы, после чего пропустил матчи с «Шеффилдом» и ответную игру со «Славией».

Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что на домашних результатах клуба отразился цвет формы и трибун.

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