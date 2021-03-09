Отец рассказал, что Кавани планирует уйти из МЮ, чтобы вернуться в Южную Америку

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Луис Кавани, отец уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, заявил, что его сыну не нравится в Англии и он хочет вернуться в Южную Америку.
Отец рассказал, что Кавани планирует уйти из МЮ, чтобы вернуться в Южную Америку
  • Reuters

«Моему сыну не нравится в Англии. Он хочет вернуться и быть рядом с семьёй. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке. У него было много разговоров с Рикельме. Он хочет играть в «Боке». Уже представляю, как он будет играть с Карлосом Тевесом. Хотелось бы, чтобы он выступал за серьёзную команду», — приводит слова Кавани-старшего TyC Sports.

Он отметил, что его сыну всегда хотелось играть в «Бока Хуниорс».

«Он знает, что такое — болеть за неё. Если он вернётся, то только в «Боку». Мой сын хочет вернуться в середине этого года. Он не намерен оставаться там. Ещё он был очень расстроен тем, что его наказали за слово «негрито», — добавил Кавани-старший.

34-летний Кавани играет за МЮ с осени 2020 года. В его активе семь голов и две голевые передачи в 25 матчах за «красных дьяволов». В разное время он играл в таких клубах, как уругвайский «Данубио», итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее появилась информация, что «Ювентус» выбирает между Роналду и де Лигтом.

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