Кавани извинился за расистский комментарий в Instagram

Уругвайский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани выступил с заявлением по поводу расистского скандала со своим участием.

После матча десятого тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани в своём Instargram ответил на поздравления фразой Gracias negrito (в буквальном переводе — «Спасибо, чёрный»). Позднее пост был удалён.

«Мой пост после воскресного матча был задуман как ласковое приветствие по отношению к другу с благодарностью за его поздравления. Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил это сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это», — приводит слова Кавани сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Кавани могут дисквалифицировать за расистский комментарий.