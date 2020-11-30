СМИ: Футболиста МЮ Кавани могут дисквалифицировать за расистский комментарий

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Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть наказан за расистский комментарий в социальной сети.
СМИ: Футболиста МЮ Кавани могут дисквалифицировать за расистский комментарий
  • Reuters

После игры в сториз в Instagram Кавани ответил на поздравления фразой Gracias negrito («Спасибо, чёрный»). Позднее пост был удалён.

Как сообщает Daily Mail, футбольная ассоциация Англии уже расследует данный инцидент. Минимальный срок дисквалификации за подобное поведение в социальных сетях — три матча.

По словам самого Кавани, термин «негрито» используется в Латинской Америке при выражении симпатии. Уругваец намерен опираться на этот факт при дисциплинарном разбирательстве.

Ранее сообщалось, что голкипер МЮ Давид де Хеа получил травму в матче АПЛ с «Саутгемптоном».

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