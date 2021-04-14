Точность Салаха и «молчание» Холанда: чем интересны ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Сити»

В среду матчами в Ливерпуле и Дортмунде завершится розыгрыш четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Не знающий поражений на протяжении 13 встреч подряд «Реал» намерен в очередной раз выбить «Ливерпуль» из еврокубков. «Боруссия» же попытается взять реванш у «Манчестер Сити» за поражение на выезде со счётом 1:2, а Эрлинг Холанд — прервать свою безголевую серию, длящуюся 495 минут.

Выбьет ли «Реал» из еврокубков «Ливерпуль» в пятый раз?

Мадридский «Реал» может быть доволен собой. После убедительной домашней победы в четвертьфинале ЛЧ над «Ливерпулем» (3:1) он сокрушил «Барселону» в субботнем эль-класико. Голы Карима Бензема и Тони Крооса, на который соперники ответили лишь точным ударом Оскара Мингесы, позволили коллективу Зинедина Зидана оформить дубль в противостоянии с принципиальным соперником под эгидой Ла Лиги. Такого в элитном испанском первенстве не случалось 13 лет. Если же взять все турниры сезона, то перевес столицы и вовсе выглядит безоговорочным — 3:0. А это уже заявка на самую успешную серию в споре с каталонцами с 1977 года!

Лео Месси вновь не забил и уже три года не может взломать оборону «Реала». Триумф был добыт вопреки удалению Каземиро и прервал 19-матчевую серию «Барсы» в Примере без поражений. Отрыв от лидирующего «Атлетико» сократился до минимума. И теперь не знающие неудач на протяжении 13 матчей во всех турнирах мадридцы намереваются ещё и в полуфинал Лиги чемпионов пробиться.

А почему нет, если именно они чаще всего (четыре раза) выбивали «Ливерпуль» из еврокубков? 15 из последних 16 противостояний в плей-офф испанцы выиграли, если оставляли за собой стартовую игру. Кроме того, перед визитом на «Энфилд» запас прочности у гостей составляет два мяча. Это много, учитывая, что трибуны стадиона будут пусты, а значит, команда Юргена Клоппа останется без дополнительного источника энергии. Плюс на выезде «Реал» не проигрывает уже шесть встреч в еврокубках, точно зная, как действовать максимально прагматично в матчах, где хозяева стараются подтвердить свой статус атакующей игрой.

На стороне Зидана и грамотный выбор тактики для нокаут-раунда. Достаточно вспомнить, как неделю назад главный тренер «Реала» решил проблему с дефицитом центральных защитников, поставив на более высокий и агрессивный прессинг. Винисиус и Марко Асенсио капитально ограничили англичан в начальной фазе атак. При владении же Лука Модрич и Тони Кроос отменно забрасывали мячи в зону между центральным и крайним защитниками мерсисайдцев, пользуясь тем, что Трент Александр-Арнольд часто терял позицию и застревал между линиями обороны и хавбеками.

Интересна была и гибридная роль Лукаса Васкеса, который успевал действовать и на краю, и в центре поля, нарушая всякое взаимодействие креативных игроков соперника. Это полностью сломало привычную систему Клоппа, который в придачу не угадал со ставкой в стартовом составе на Диогу Жоту и Наби Кейта.

Впрочем, работу над тактическими ошибками немец наверняка провёл. И переводы «Реала» с фланга на фланг не будут растягивать узкую игровую структуру «Ливерпуля» 4 — 3 — 3 в гармошку. Достаточно взглянуть, как помогали друг другу мерсисайдцы в матче против «Астон Виллы» в выходные. Да, Трент вырвал победу для команды лишь на 91-й минуте. Но этому сопутствовали отменённый VAR мяч, 23 удара по воротам, несколько сумасшедших сейвов Эми Мартинеса и общее невезение.

Тем не менее «Ливерпуль» за счёт успеха прервал худшую серию выступлений на «Эндфилде» с середины 1950-х и забил 37-й гол в АПЛ после 90-й минуты — по этому волевому показателю команде нет равных в стране. Разумеется, «Реалу» стоит помнить о характере соперника.

Заодно и за Мохаммедом Салахом следить стоит пристально. Египтянин вновь набрал отличную форму. На «Энфилде» же всё просто: кто отличается первым, точно не проигрывает. По крайней мере, так было в 24 последних матчах ЛЧ на легендарной арене. Клопп верит в магию домашнего стадиона и в своих парней. Тем более опыт дерзких ответных встреч с мадридцами у него имеется: «Я играл против «Реала» несколько лет назад с «Боруссией». Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено всё или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим».

Станет ли схема 4 — 5 — 1 Терзича проблемой для Гвардиолы?

Поражение дортмундской «Боруссии» в первом четвертьфинальном матче от «Манчестер Сити» виделось, пожалуй, главной несправедливостью минувшей недели. Ведь коллектив Эдина Терзича ни в чём вице-чемпиону Англии не уступал. Да и сам исполняющий обязанности главного тренера отработал на отлично, удивив Пепа Гвардиолу необычной тактикой. Построение 4 — 5 — 1 вытеснило представителей группы атаки англичан к бровкам, откуда угрозы воротам Марвина Хитца были лишены остроты.

Владея мячом, квинтет немецких футболистов всегда имел свободного адресата для передачи, что разбивало прессинг англичан. Засчитай судьи точный удар Джуда Беллингема, и сценарий матча мог оказаться совсем иным. Однако манёвр англичанина бригада рефери посчитала нелегитимным. После чего «Боруссию» похоронили индивидуальные ошибки на своей половине. Впрочем, гол на чужом поле и общие 1:2 сохраняют немцам неплохие шансы на сотворение сенсации.

Верить в лучшее чёрно-золотым помогает и наличие в составе Эрлинга Холанда. Лучший бомбардир ЛЧ в минувшем туре Бундеслиги не отличился (его сухая серия за клуб и сборную достигла отметки 495 минут), хотя для волевой победы над «Штуттгартом» забивать понадобилось трижды (3:2). Зато норвежец провёл на поле 90 минут и всячески способствовал открытию свободных зон партнёрам, чем с блеском воспользовались Беллингем, Ансгар Кнауфф и Марко Ройс. О последнем разговор особый, ведь ветеран с 18 мячами является лучшим снайпером «Боруссии» в истории ЛЧ.

Именно он отличился в Манчестере, затем продолжил голевую серию в субботу и теперь не прочь нанести поражение «Сити». Да такое, чтобы коллектив Гвардиолы распрощался с мыслями о полуфинале.

«Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно», — призывает к максимальной самоотдаче футболистов Терзич. И апеллирует к результатам «Сити» на неделе: мало того что дортмундцы сами по себе нашли изъян в действиях соперника, так в выходные гранда сокрушил куда более скромный «Лидс»!

По игре это получилось у команды Марсело Бьелсы или нет — вопрос дискуссионный. Но в истории, как известно, остаётся только результат. А он свидетельствует против «Сити» (1:2), который весь второй тайм играл в большинстве. Впрочем, первое поражение в семи матчах не помешало команде в 11-й раз подряд гарантировать себе участие в элитном клубном турнире Европы. Титул в АПЛ у коллектива Гвардиолы также практически в кармане: 11 очков в оставшихся шести матчах они наверняка наберут. А значит, «Сити» только и остаётся, что бороться за выход в полуфинал нынешней Лиги — этап, куда команда не пробивалась с 2016 года.

На стороне англичан не только результат предыдущей встречи, но и семиматчевая победная серия во встречах с немецкими клубами. К тому же защита «Сити» на международной арене в нынешнем розыгрыше образцовая: до гола Ройса команда не пропускала 790 минут, благодаря чему вышла на вторую позицию в истории ЛЧ по длительности сухой серии.

По другую же сторону от центральной линии вновь творит красоту оправившийся от травмы Кевин де Брёйне. Его вклад в победу неделю назад переоценить сложно: помимо гола, бельгиец единственным из «горожан» с умом двигал мяч между линиями. В ответной встрече полузащитник наверняка проявит ещё больший энтузиазм, поскольку накануне продлил контракт. А его связка с Филом Фоденом вовсе обещает стать смертельным оружием, которое по мощи не уступит сочетаниям с Давидом Сильвой в недавнем прошлом. Стоит помнить, что именно Фоден принёс победу «Манчестеру» в четвертьфинале на «Этихаде» и стал самым молодым англичанином, который забил решающий мяч в компенсированное время в матче ЛЧ.