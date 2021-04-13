Санчо пропустит ответный матч «Боруссии» с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний англичанин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной ещё в начале марта, и не сможет помочь команде в предстоящей встрече.

В активе Санчо в нынешнем сезоне 12 голов и 16 голевых передач в 31 матче во всех турнирах.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 14 апреля в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов.