Ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов

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Стали известны судейские бригады, которые будут работать во время ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» и «Боруссия Дортмунд» — «Манчестер Сити».
Ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Главный арбитр — Бьорн Куйперс. Ассистенты арбитра — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Арбитры на VAR — Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Резервный арбитр — Тасос Сидиропулос из Греции.

Матч «Боруссия Дортмунд» — «Манчестер Сити» обслужит бригада арбитров из Испании.

Главный арбитр — Карлос дель Серро. Ассистенты арбитра — Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Арбитры на VAR — Хуан Мартинес и Рикардо де Бургос. Резервный арбитр — Хосе Санчес.

Матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» состоится 14 апреля в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу мадридского клуба.

Матч «Боруссия Дортмунд» — «Манчестер Сити» пройдёт в тот же день в Дортмунде. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Манчестера.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/4 финала ЛЧ ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии.

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