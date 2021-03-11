Клопп: не похоже, что в этом сезоне мы победим в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает свою команду способной выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Единственная из причин, по которой играют в этом соревновании, — его хотят выиграть. Но мы не глупы. Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Нам нужно дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные матчи, кто бы нам ни достался. Мы не заглядываем так далеко — думаем о завтрашнем дне и о матче с «Вулверхэмптоном». В Лиге чемпионов, в отличие от АПЛ, у нас есть импульс, но у нас будут поединки, чтобы вернуть его и в АПЛ, — это определённо поможет в ЛЧ», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Накануне «Ливерпуль», выиграв у «Лейпцига» со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В АПЛ «Ливерпуль» идёт на восьмом месте.

Ранее Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.