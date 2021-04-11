Зидан считает заслуженной победу «Реала» над «Барселоной»: нельзя всё списывать на судью

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» в матче 30-го тура испанской Примеры

«Мы начали здорово и в итоге одержали заслуженную победу. У нас было много шансов забить третий мяч. У каждого своё мнение насчёт ситуации с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди, но я думаю, что если рефери не назначает пенальти, то это потому, что оснований нет», — приводит слова Зидана Marca.

Он отметил, что «Реалу» пришлось непросто, поскольку «Барселона» очень сильна.

«Но нельзя всё списывать на судью. Я рад за игроков. Все сосредоточены на деле, все хотят играть. Это меня очень радует. Мы все стремимся к одному. И мы одержали победу вместе», — добавил специалист.

«Реал» на своём обыграл «Барселону» со счётом 2:1, и сумел выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Эта победа стала для мадридской команды 98-й в истории противостояния с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» остался недоволен судейством матча с «Реалом».

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