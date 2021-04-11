Тренер «Барселоны» остался недоволен судейством матча с «Реалом»
«Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы на взводе и недовольны двумя решениями арбитра. В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В ситуации с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди надо было назначать пенальти, а из четырёх добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию. Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придётся смириться с произошедшим и замолкнуть», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» на выезде уступила «Реалу» со счётом 1:2. Каталонская команда впервые с 1978 года потерпела от «Реала» три поражения подряд.
Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Барселону» в 98-й раз в истории.