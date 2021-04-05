«Великий человек, такие рождаются не так часто»: что говорят о Большунове после окончания сезона
- РИА Новости
- © Федерико Модика
Сезон-2020/21 стал самым успешным в карьере россиянина Александра Большунова. Он не только выиграл долгожданное золото чемпионата мира, добавив к нему ещё три медали, и второй год подряд первенствовал в генеральной классификации «Тур де Ски», но и более чем уверенно отстоял звание лучшего лыжника мира в общем зачёте Кубка мира.
Подводя итоги сезона, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скупилась на комплименты лидеру сборной. По её мнению, нет ничего плохого в том, что остальным спортсменам повезло, что у них есть возможность тренироваться наравне с Большуновым.
«Я не думаю, что Тереза Йохауг или вся норвежская сборная и тренеры сильно парятся потому, что она мировой лидер, а остальные — далеко не впереди планеты всей. Если бы Пушкин рождался в каждой деревне, то, наверное, он бы не был таким великим поэтом. Я считаю, что Большунов — великий человек, такие рождаются не так часто», — цитирует Вяльбе ТАСС.
По её словам, уроженца Брянской области от коллег отличают не только физические данные, но и профессиональные качества.
«Александр сделал огромный, колоссальный шаг вперёд. И, конечно же, зная его настрой… На любую гонку он выходит только с одной мыслью — мыслью о победе. Это абсолютно правильный спортсмен. Если по-другому, тогда не надо выходить и соревноваться. Саша предельно сконцентрирован. В плане дисциплины он просто… Если бы каждый спортсмен хотя бы на 80% был таким, как Саша, то у нас было бы ещё больше медалей», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».
Но далеко не все разделяют позицию президента ФЛГР. Несмотря на успехи, чемпион мира в скиатлоне подвергается критике за свою эмоциональность, а иногда и неоднозначное поведение. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что в будущем звёздная болезнь помешает спортсмену бороться за высшие награды, в том числе за отсутствующее в его коллекции олимпийское золото.
«На практике каждый юниор может биться с Александром. У нас есть хорошие пацаны. Нельзя популяризировать одного. Нужно растить новое поколение. Такое ощущение, что есть только Большунов — и всё. И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Я уверена, что его распиарили», — заявила Резцова в интервью TeleSport.
На сторону подопечного встал тренер сборной России и личный наставник Александра Юрий Бородавко.
«На высказывания Анфисы Резцовой я уже давно не обращаю внимания. Эта девушка такая, она может за свои слова не отвечать. Пусть говорит что хочет. Всё зависит от журналистов и вопросов, которые они задают. Если это касается действительно спорта, его выступлений — нет проблем. Если их интересует грязное бельё, они ищут негатив — это другое дело», — пояснил Бородавко в интервью изданию «Спорт день за днём».
Стоит отметить, что в последнее время Большуновым недовольны не только эксперты, но и некоторые коллеги по сборной. Чемпион Универсиады 2013 года Ермил Вокуев заявил, что в России популяризируются скорее не лыжи в целом, а именно Александр. В ответ последний отметил, что спокойно воспринимает критику и даже может извлечь из неё пользу.
«Каждый человек имеет право на собственное мнение, разве нет? Но я никому и ничего доказывать не собираюсь. Я показываю свою силу на лыжне. Для меня основа — результат и ничего больше. А тот, кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться иначе», — приводит слова Большунова «Чемпионат».
Что касается повышенного внимания со стороны журналистов, Большунов заверил, что старается абстрагироваться от этого. По словам спортсмена, это связано с тем, что СМИ нередко искажают смысл его публичных высказываний.
«Тогда ты понимаешь, что общаться с таким человеком больше не будешь. И таких случаев много со стороны как российских, так и зарубежных журналистов. Особенно это проявлялось на Олимпийских играх в Пхёнчхане, когда ты говоришь одно, а люди узнают совсем другое», — заключил Большунов.
После завершения чемпионата России, ставшего последним крупным турниром в сезоне, стало известно, что группу Бородавко по инициативе тренера покинет Андрей Собакарев. Он заявил, что темп работы и нагрузки лидера сборной не всегда подходят его партнёрам. При этом лыжник заверил, что Большунову уделяется не больше внимания, чем остальным, хотя и согласился с мнением, что из-за успешности чемпиона мира страдают другие лыжники.
В свою очередь, наставник многократного победителя этапов Кубка мира пояснил, почему было принято такое решение по Собакареву.
«Андрей не будет работать в моей группе в следующем сезоне. Его уход связан с тем, что больше внимания будет идти лидерам (в том числе и Большунову). Состав в связи с этим сокращается. Андрей в этом сезоне не смог показать достойные результаты в преддверии подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Бородавко РИА Новости.
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