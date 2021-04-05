«Великий человек, такие рождаются не так часто»: что говорят о Большунове после окончания сезона

Если бы все российские лыжники придерживались такой же строгой дисциплины, как Александр Большунов, у сборной были бы более высокие результаты. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. При этом трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что спортсмен страдает звёздной болезнью, которая может помешать ему бороться за награды, а тренер Юрий Бородавко встал на защиту подопечного.

Сезон-2020/21 стал самым успешным в карьере россиянина Александра Большунова. Он не только выиграл долгожданное золото чемпионата мира, добавив к нему ещё три медали, и второй год подряд первенствовал в генеральной классификации «Тур де Ски», но и более чем уверенно отстоял звание лучшего лыжника мира в общем зачёте Кубка мира.

Подводя итоги сезона, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скупилась на комплименты лидеру сборной. По её мнению, нет ничего плохого в том, что остальным спортсменам повезло, что у них есть возможность тренироваться наравне с Большуновым.

«Я не думаю, что Тереза Йохауг или вся норвежская сборная и тренеры сильно парятся потому, что она мировой лидер, а остальные — далеко не впереди планеты всей. Если бы Пушкин рождался в каждой деревне, то, наверное, он бы не был таким великим поэтом. Я считаю, что Большунов — великий человек, такие рождаются не так часто», — цитирует Вяльбе ТАСС.

По её словам, уроженца Брянской области от коллег отличают не только физические данные, но и профессиональные качества.

«Александр сделал огромный, колоссальный шаг вперёд. И, конечно же, зная его настрой… На любую гонку он выходит только с одной мыслью — мыслью о победе. Это абсолютно правильный спортсмен. Если по-другому, тогда не надо выходить и соревноваться. Саша предельно сконцентрирован. В плане дисциплины он просто… Если бы каждый спортсмен хотя бы на 80% был таким, как Саша, то у нас было бы ещё больше медалей», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».

Но далеко не все разделяют позицию президента ФЛГР. Несмотря на успехи, чемпион мира в скиатлоне подвергается критике за свою эмоциональность, а иногда и неоднозначное поведение. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что в будущем звёздная болезнь помешает спортсмену бороться за высшие награды, в том числе за отсутствующее в его коллекции олимпийское золото.

«На практике каждый юниор может биться с Александром. У нас есть хорошие пацаны. Нельзя популяризировать одного. Нужно растить новое поколение. Такое ощущение, что есть только Большунов — и всё. И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Я уверена, что его распиарили», — заявила Резцова в интервью TeleSport.

На сторону подопечного встал тренер сборной России и личный наставник Александра Юрий Бородавко.

«На высказывания Анфисы Резцовой я уже давно не обращаю внимания. Эта девушка такая, она может за свои слова не отвечать. Пусть говорит что хочет. Всё зависит от журналистов и вопросов, которые они задают. Если это касается действительно спорта, его выступлений — нет проблем. Если их интересует грязное бельё, они ищут негатив — это другое дело», — пояснил Бородавко в интервью изданию «Спорт день за днём».

Стоит отметить, что в последнее время Большуновым недовольны не только эксперты, но и некоторые коллеги по сборной. Чемпион Универсиады 2013 года Ермил Вокуев заявил, что в России популяризируются скорее не лыжи в целом, а именно Александр. В ответ последний отметил, что спокойно воспринимает критику и даже может извлечь из неё пользу.

«Каждый человек имеет право на собственное мнение, разве нет? Но я никому и ничего доказывать не собираюсь. Я показываю свою силу на лыжне. Для меня основа — результат и ничего больше. А тот, кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться иначе», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Что касается повышенного внимания со стороны журналистов, Большунов заверил, что старается абстрагироваться от этого. По словам спортсмена, это связано с тем, что СМИ нередко искажают смысл его публичных высказываний.

«Тогда ты понимаешь, что общаться с таким человеком больше не будешь. И таких случаев много со стороны как российских, так и зарубежных журналистов. Особенно это проявлялось на Олимпийских играх в Пхёнчхане, когда ты говоришь одно, а люди узнают совсем другое», — заключил Большунов.

После завершения чемпионата России, ставшего последним крупным турниром в сезоне, стало известно, что группу Бородавко по инициативе тренера покинет Андрей Собакарев. Он заявил, что темп работы и нагрузки лидера сборной не всегда подходят его партнёрам. При этом лыжник заверил, что Большунову уделяется не больше внимания, чем остальным, хотя и согласился с мнением, что из-за успешности чемпиона мира страдают другие лыжники.

В свою очередь, наставник многократного победителя этапов Кубка мира пояснил, почему было принято такое решение по Собакареву.

«Андрей не будет работать в моей группе в следующем сезоне. Его уход связан с тем, что больше внимания будет идти лидерам (в том числе и Большунову). Состав в связи с этим сокращается. Андрей в этом сезоне не смог показать достойные результаты в преддверии подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Бородавко РИА Новости.