Большунов объяснил, почему не общается с финским лыжником Мяки после инцидента на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не общался с финном Йони Мяки после скандала на финише эстафеты, который произошёл на этапе Кубка мира в Лахти.

«Общался ли я с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, принёс извинения, признал, что повёл себя неправильно, и всё. Не общался с ним ни до, ни после. Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации отправляли в FIS запросы относительно ужесточения моего наказания. Если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил. Не обидно ли мне такое отношение со стороны FIS? Возможно, там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? На меня такими вещами сложно повлиять. Не думаю о том, что могу кого-то задеть, а потом условное наказание превратится в реальное. Я сосредоточен на том, чтобы подобных ситуаций не было. Для этого необходимо просто тренироваться и держать социальную дистанцию с соперниками — от полутора метров и больше. Не стоит давать соперникам шансов», — цитирует Большунова «Чемпионат».

На этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал идущего на финиш Большунова. Россиянин замахнулся на соперника палкой, а затем врезался в сборную Финляндии после финиша. FIS дисквалифицировала Александра, лишив медали всю российскую команду. Впоследствии Большунову дали испытательный срок, пригрозив отстранением, если ситуация повторится.

Ранее Резцова заявила, что Большунов страдает от звёздной болезни и является распиаренным.