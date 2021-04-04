Резцова заявила, что Большунов страдает от звёздной болезни и является распиаренным
- РИА Новости
«На практике каждый юниор может биться с Большуновым. У нас есть пацаны хорошие. Нельзя популяризировать одного только, надо растить новое поколение. Такое ощущение, что у нас есть только Большунов — и всё. И что он? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Я уверена, что его распиарили. Прошу прощения у Саши, но его звёздная болезнь скоро захлестнёт достоинство», — цитирует Резцову Telesport.
Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, а также двукратным победителем общего зачёта Кубка мира.
Ранее Вяльбе назвала Большунова великим человеком.