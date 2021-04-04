Вяльбе: Большунов — великий человек

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лидере национальной сборной страны Александре Большунове.

«Я считаю, что Большунов — великий человек. Такие рождаются не так часто. Ребятам, которые сейчас вместе с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Большунов является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. Также он стал чемпионом мира в скиатлоне на первенстве планеты в 2021 году.

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