Вяльбе: Большунов — великий человек
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«Я считаю, что Большунов — великий человек. Такие рождаются не так часто. Ребятам, которые сейчас вместе с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Большунов является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. Также он стал чемпионом мира в скиатлоне на первенстве планеты в 2021 году.
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