Вяльбе: Большунов — великий человек

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лидере национальной сборной страны Александре Большунове.
Вяльбе: Большунов — великий человек
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я считаю, что Большунов — великий человек. Такие рождаются не так часто. Ребятам, которые сейчас вместе с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Большунов является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. Также он стал чемпионом мира в скиатлоне на первенстве планеты в 2021 году.

Ранее Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером.

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