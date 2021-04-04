Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своим мнением о двукратном чемпионе мира Сергее Устюгове.
Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером
  • РИА Новости

«Характер у него очень сложный. Он очень талантливый спортсмен, единственное — это его характер и голова ему чаще мешают, чем помогают. Я хочу, чтобы Устюгов показывал результат, который он на самом деле может. Но со своим характером человек пока справиться не может, он идёт на противостояние, но оно не надо, нужно сконцентрироваться и пахать с утра до ночи.  Я уверена, что Сергей в следующем году после всех своих неудач, капризов должен мобилизоваться и, стиснув зубы или даже сломав их, показывать результат, который он может. Он может быть первым в спринте и может бороться с Клебо, может бегать любые дистанции. Он такой же универсал, как Клебо, Большунов», — цитирует Вяльбе ТАСС. 

Ранее Вяльбе призналась, что разочарована выступлением Непряевой на чемпионате России.

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