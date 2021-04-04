Вяльбе призналась, что разочарована выступлением Непряевой на чемпионате России
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«Я думаю, что Непряева больше здесь разочаровала, чем порадовала. В целом это не так уж страшно, потому что ей просто надо собраться с мыслями и начать с середины мая нормально готовиться, и всё у неё будет хорошо», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
На первенстве России Непряева завоевала одну золотую и две серебряные медали.
Ранее сообщалось, что Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам.