Вяльбе призналась, что разочарована выступлением Непряевой на чемпионате России

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление лыжницы Натальи Непряевой на чемпионате России, который прошёл в Тюмени.
Вяльбе призналась, что разочарована выступлением Непряевой на чемпионате России
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
  • globallookpress.com

«Я думаю, что Непряева больше здесь разочаровала, чем порадовала. В целом это не так уж страшно, потому что ей просто надо собраться с мыслями и начать с середины мая нормально готовиться, и всё у неё будет хорошо», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На первенстве России Непряева завоевала одну золотую и две серебряные медали.

Ранее сообщалось, что Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам.

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