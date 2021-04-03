Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам
- © РИА Новости / Александр Вильф
Представительница Пермского края преодолела дистанцию за 1:32:39,0. Второе место заняла Анастасия Рыгалина, уступившая победительнице 40,6 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Смирнова.
Татьяна Сорина снялась с гонки за десять минут до её начала. В марафоне также не принимала участия бронзовая призёрка Олимпиады Наталья Непряева, которая значилась в стартовом протоколе.
Ранее Бородавко объяснил, почему Большунов не будет бежать марафон на ЧР по лыжным гонкам.