Истомина выиграла марафон на ЧР по лыжным гонкам

Победительницей гонки масс-старта на 30 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени, стала Мария Истомина.

Представительница Пермского края преодолела дистанцию за 1:32:39,0. Второе место заняла Анастасия Рыгалина, уступившая победительнице 40,6 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Смирнова.

Татьяна Сорина снялась с гонки за десять минут до её начала. В марафоне также не принимала участия бронзовая призёрка Олимпиады Наталья Непряева, которая значилась в стартовом протоколе.

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