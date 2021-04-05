Тренер сборной России отреагировал на заявление Резцовой о звёздной болезни Большунова

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что у лидера национальной команды Александра Большунова развилась звёздная болезнь.

«На высказывания Анфисы Резцовой я давно уже не обращаю внимания. Эта девушка такая, что может за свои слова не отвечать. Пускай говорит, что хочет. Я вообще не обращаю внимание на то, что она говорит. Повышенное внимание? Всё зависит от журналистов и их вопросов. Если это касается действительно спорта, его выступлений — то нет проблем. А если их интересует «грязное бельё», они ищут негатив — это другое дело. Многие пытаются искать неспортивную тематику, связанную с Большуновым. Это неприемлемо! Каждый спортсмен и каждый человек имеют право на личную жизнь, потому журналисты или кто-то другой не вправе копаться в этом», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Большунов одержал победу на чемпионате мира-2021 в скиатлоне, а также является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Большунов объяснил, почему не общается с финским лыжником Мяки после инцидента на этапе КМ.