Очередная медаль Ушкиной и скандал из-за «норвежской» формы: чем завершились ЧР по биатлону и лыжным гонкам

В Тюмени и Ханты-Мансийске завершились чемпионаты России по лыжным гонкам и биатлону. Наталья Ушкина стала серебряным призёром биатлонного масс-старта, выиграв очередную медаль соревнований. После этого она заявила, что обсудит свой отъезд в Румынию с главой СБР Виктором Майгуровым. Лыжники Илья Семиков и Мария Истомина выиграли марафонские забеги в отсутствие Александра Большунова и Татьяны Сориной. А женские соревнования ознаменовались скандалом, который спровоцировала «норвежская» форма лыжницы Александры Шимолиной.

Победа Семикова в марафоне и выступление в «норвежской» форме

Чемпионат России по лыжным гонкам завершался марафонскими забегами классическим стилем на 50 км у мужчин и на 30 км у женщин. Многим спортсменам из числа элиты дотерпеть до окончания национального первенства не удалось — последние старты пропускали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Артём Мальцев, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

В отсутствие этих лыжников главными фаворитами мужского марафона стали Илья Семиков, специализирующийся именно на этой дисциплине, и Алексей Шемякин, выступавший в этом сезоне в марафонской серии Ski Classics. Именно они убежали от пелотона после 35-го километра и создали серьёзный отрыв. Долгое время они продолжали идти вместе, пока Семиков не предпринял ещё один рывок, который и принёс ему победу. После гонки он признался, что ему всё-таки хотелось посоревноваться с Большуновым и проверить себя в очной борьбе с победителем четырёх гонок в Тюмени.

«Хотелось бы сравнить себя на фоне лидеров, на фоне Александра. С остальными ребятами мы по сезону конкурировали плюс-минус — с Лёшей Червоткиным и Женей Беловым. Не знаю, получилось бы подержаться за Александром, если бы он сегодня был, это надо смотреть по дистанции», — рассказал Семиков в эфире «Телеспорта».

Третье место занял Андрей Собакарёв, выигравший бронзу в споре с Ильёй Санниковым. Он признался, что больше не сможет тренироваться в одной группе с Большуновым и намерен поменять систему подготовки перед следующим сезоном.

«Постараюсь что-то пересмотреть в летней подготовке, но, видимо, уже не у Юрия Бородавко. У меня был сложный сезон, переболел COVID-19, сложно было поймать выносливость даже в спринтерских гонках. Здесь тоже проблемы с лыжами. Рассчитывал на большее. Меня выводят из группы. Буду думать в межсезонье, что делать. Не всегда хорошо, когда есть сильный спортсмен, за которым тянешься. Не всем подходит быстрая подготовка. Не могу сказать, что Большунову уделяется много внимания, он просто сильный спортсмен, много тренируется. К нему нет особого внимания. Просто график тяжёлый, а он делает в полтора-два раза больше», — цитирует Собакарёва «Спорт-Экспресс».

В женском марафоне отсутствие Сориной, выигравшей в Тюмени четыре золотые медали и одну серебряную, первоначально не планировалось. Она снялась буквально перед самым стартом, почувствовав недомогание. Без неё никто не смог навязать борьбу Марии Истоминой — 24-летняя спортсменка сразу убежала в отрыв и одержала победу с преимуществом в 40 секунд над Анастасией Рыгалиной. Третьей финишировала Екатерина Смирнова.

По ходу гонки неожиданно много внимания к себе привлекла лыжница Александра Шимолина. Комментировавшая марафон президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что 21-летнюю спортсменку нельзя было допускать на старт, поскольку она бежала в комбинезоне сборной Норвегии, а выступать в национальной форме других стран запрещено правилами.

После гонки, в которой Шимолина заняла 29-е место, она заявила, что никаких нарушений с её стороны не было. Хотя её комбинезон действительно имел традиционные для норвежской сборной цвета, официальной символики другого государства на нём не было.

«Здесь нет никаких надписей, символики. Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон, она стоит 10 тыс. рублей. Её шьёт фирма Bjørn Daehlie. Да, она делает её и для норвежцев, но это масс-маркет, и до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов», — отметила Шимолина.

Пятая медаль Ушкиной и золото Гараничева

А в Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону, самой обсуждаемой спортсменкой которого стала Наталья Ушкина, планирующая перейти в сборную Румынии. 24-летняя спортсменка завоевала пятую медаль на турнире (с учётом первого этапа, прошедшего 12—14 марта), заняв второе место в масс-старте.

В субботу она не лучшим образом выступила в эстафете: не допустила ни одного промаха, но неважно выглядела на дистанции. В итоге сборная Мордовии финишировала лишь восьмой. Зато в воскресном масс-старте, закрывавшем женскую программу соревнований, Ушкина ни разу не промахнулась на лёжке, благодаря чему лидировала в гонке вместе с Ларисой Куклиной. Потом Наталья всё-таки зашла на два штрафных круга и потеряла шанс на золото, но со второй строчки никто не смог её сместить.

После гонки Ушкина, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», не исключила возможности остаться в России и добавила, что ей нужно поговорить об этом с главой Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым.

«На последнем рубеже видела промах Куклиной. Я поторопилась и хотела поскорее уйти, поэтому сделала промах. Трасса была немножко разбита, потому что становится тепло, появляется «каша». Тяжело ногами перебирать, потому что они застревают. Этот чемпионат России для меня — полный успех», — сказала спортсменка.

Субботний мужской масс-старт запомнился не столько своими результатами, сколько двумя эпизодами, произошедшими в начале гонки. Ещё до первого огневого рубежа внимание к себе привлёк Вадим Филимонов. Пока биатлонисты шли плотной группой, он неожиданно остановился, создав небольшую пробку, и продемонстрировал всем, что остался без палки. В правой руке он держал темляк, который тут же бросил в убегавших от него соперников.

Как оказалось, у Филимонова произошёл контакт с Алексеем Петровым, который дорого обошёлся спортсмену. При столкновении он не только остался без палки, но и повредил винтовку. В результате на следующих двух рубежах Филимонов закрыл только одну мишень и был вынужден сойти с дистанции. Судьи не стали разбирать этот эпизод и как-то ещё дополнительно наказывать биатлониста за то, что он бросил инвентарь в других участников гонки.

Пострадал во время забега и один из его фаворитов Евгений Гараничев. Сразу после первой лёжки он тоже сломал палку. На выручку ему пришёл товарищ по сборной Тюменской области Вячеслав Малеев. Он отдал свой инвентарь, и эта жертва оказалась ненапрасной. Гараничев в итоге одержал победу, выиграв считаные секунды у Антона Бабикова и Алексея Шевченко.

А завершился чемпионат мужской эстафетой, которую достаточно уверенно выиграла сборная Башкирии в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова. Серебро взяла команда ХМАО (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов и Семён Сучилов), а бронзу — москвичи (Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов и Саид Каримулла Халили).