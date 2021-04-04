Семиков — о победе в масс-старте: шанс в отсутствие лидеров был хорошим

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Лыжник Илья Семиков прокомментировал победу в масс-старте на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам 2021 года в Тюмени.
Семиков — о победе в масс-старте: шанс в отсутствие лидеров был хорошим
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Полтинник» — одна из моих самых любимых дистанций. Я на неё и настраивался, готовился. Тем более был хороший шанс в отсутствие лидеров. Гонка получилась хорошей», — цитирует Семикова «Тюменская арена».

Лыжник отметил, что состояние у него было хорошее.

«Мы за 15 км сделали отрыв от всех с Алексеем Шемякиным. Потом менялись, помогали друг другу. А на последнем подъёме всё решилось!» — сказал он.

Второе место в гонке занял Алексей Шемякин. На третьей позиции расположился Андрей Собакарев.

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов участия в гонке не принимал.

Ранее сообщалось, что команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.

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