Семиков — о победе в масс-старте: шанс в отсутствие лидеров был хорошим
- © РИА Новости / Федерико Модика
«Полтинник» — одна из моих самых любимых дистанций. Я на неё и настраивался, готовился. Тем более был хороший шанс в отсутствие лидеров. Гонка получилась хорошей», — цитирует Семикова «Тюменская арена».
Лыжник отметил, что состояние у него было хорошее.
«Мы за 15 км сделали отрыв от всех с Алексеем Шемякиным. Потом менялись, помогали друг другу. А на последнем подъёме всё решилось!» — сказал он.
Второе место в гонке занял Алексей Шемякин. На третьей позиции расположился Андрей Собакарев.
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов участия в гонке не принимал.
Ранее сообщалось, что команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.