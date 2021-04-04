Вяльбе заявила, что Ступак вскоре перенесёт операцию

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжница Юлия Ступак вскоре перенесёт операцию.
Вяльбе заявила, что Ступак вскоре перенесёт операцию
  • РИА Новости

«У Юлии Ступак получился неравномерный сезон, в том числе и чемпионат России. Мы с Юлей поговорили, она сказала, что не знает, что происходит. Один день отличное самочувствие, а день — не очень. Мы знаем, какая есть проблема. Надеюсь, она её весной решит. Это небольшая микрооперация, в общем, она войдёт в строй и будет тренироваться. К Юле никогда не было вопросов относительно тренировочного процесса», — сказала Вяльбе ТАСС. 

В нынешнем сезоне Ступак завоевала серебро чемпионата мира в Оберстдорфе в командной эстафете 4 х 5 км. Также россиянка заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Вяльбе призналась, что разочарована выступлением Непряевой на чемпионате России.

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