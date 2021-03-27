«Каждая пришла к медали через тернии»: в России восхитились успехом Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой на ЧМ

Россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова создают новую историю фигурного катания. Об этом заявил президент ФФККР Александр Горшков, комментируя успех на чемпионате мира в Стокгольме. Наталья Бестемьянова сравнила турнир одиночниц с детективным романом, Елена Буянова напомнила о непростом пути каждой медалистки, Ирина Слуцкая посетовала на отсутствие конкуренции со стороны представительниц других стран, а комментатор Дмитрий Губерниев выразил уважение тренерам спортсменок.

Турнир одиночниц в рамках чемпионата мира по фигурному катанию завершился триумфом россиянок, занявших весь пьедестал почёта. Беспрецедентный успех Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой никого не оставил равнодушным. Специалисты, эксперты и болельщики переживали вместе со спортсменками, а затем не сдерживали восхищения и радости.

Разумеется, одними из первых на выдающийся результат отреагировали представители трёх тренерских штабов. Они поздравили подопечных и отметили уникальность их достижения. Так, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз напомнил, какой непростой путь пришлось преодолеть Щербаковой для завоевания золота.

«Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы! Спасибо всем, кто мысленно был с нами и верил в нашу победу! Вы придаёте нам сил и уверенности! Впереди олимпийский сезон и очень много работы!» — написал Глейхенгауз в Instagram.

Наставник Туктамышевой Алексей Мишин признался, что ещё до начала чемпионата чувствовал, что подопечную ждёт успех. Он отметил значимость её серебра для всех спортсменок, которые считаются возрастными на фоне более молодых соперниц.

«Елизавета Туктамышева является «статуей Свободы» для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: «Девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, никто вам путь на подиум не заказал», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

В «Ангелах Плющенко» Трусову назвали бойцом, так как после неудачи в короткой программе она не сдалась и пошла на риск, заявив пять четверных прыжков.

«Поднялась с 12-го места на пьедестал, получила малую золотую медаль за победу в произвольной программе. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — говорится в заявлении школы.

С успехом спортсменок поздравили и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма. Но наши девчонки оказались лучшими, чему я безмерно рад. Насколько я знаю, весь пьедестал в фигурном катании наш впервые. Творим новую историю», — заявил «СЭ» президент организации Александр Горшков.

Большинство экспертов оценили неожиданный сценарий, по которому развивались соревнования. Несмотря на серьёзные заявки на медали после короткой программы Щербаковой и Туктамышевой, ни одна из лидировавших фигуристок не сумела избежать ошибок, поэтому судьба призовых мест до последнего оставалась неизвестной.

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова подчеркнула, что награды дались россиянкам «кровью и потом».

«Девушки сегодня просто написали нам детективный роман. Когда гениальный режиссёр создаёт фильм, ты не знаешь, чем всё кончится, и вот сегодня было именно так. До последней секунды мы не понимали, не знали, как всё распределится. Это классно, настоящее счастье», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

В свою очередь, первая российская чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что все фигуристки по-своему победительницы, так как каждая из них совершила нечто необычное: Щербакова и Трусова поднялись на подиум дебютного для себя первенства планеты, а Туктамышева завоевала серебро спустя шесть лет после триумфа 2015 года.

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«Сегодня был нервозный финал. Не избежали девчонки ошибок. Всем очень сильно хотелось быть первыми. Но мы были лучше всех. Я очень рада за каждую из них! Каждая совершила свою маленькую победу… Это круто, такого в истории не было никогда! Абсолютные умнички! Каждую хочется поздравить и благодарить за то, что они сделали!» — сказала Бутырская Sport24.

Однако для некоторых подобный успех не стал сюрпризом. Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отметила, что надежда на такой результат теплилась ещё до начала соревнований. Окончательно она утвердилась в этом мнении лишь после неудачного проката главной конкурентки россиянок Рики Кихиры. Схожей позицией поделился и хореограф Илья Авербух.

«Через тернии каждая пришла к своей медали. Браво Саше Трусовой, которая откатала такую сложную произвольную программу. Только грубая ошибка в короткой не позволила ей бороться за золото. Туктамышева — огромная молодец, просто браво. Через шесть лет после чемпионата мира взять медаль — дорогого стоит. Её слёзы об этом говорят. Тут заслуга всех — и Лизы, и Алексея Мишина, и всех остальных. Щербакова тоже просто молодчина. Не всё получилось в произвольной, но показала себя настоящим бойцом, докатала до конца», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

О непростом пути каждой из фигуристок напомнила и известный тренер Елена Буянова. На протяжении сезона спортсменок преследовали травмы и болезни, Щербакова и Трусова перенесли коронавирус, а неудачные результаты порой приводили к шквалу критики.

«В спорте никогда не бывает лёгких путей. И это более значимо для каждой. Аня с Сашей — дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале. Лиза, конечно, просто восхищает — эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены, и она на подиуме», — сказала Буянова.

Александр Жулин, специализирующийся на танцах на льду, также отметил уникальность каждой из медалисток. По его словам, Трусова — «абсолютное явление» в современном фигурном катании, и ей не хватает совсем немного, чтобы не оставить шансов соперницам. А Туктамышева является героиней, так как «стирает грани между пубертатом и непубертатом».

«Как можно это оценить? Это фантастика! Это потрясающе! И я очень-очень рад за девчонок. Они просто феноменальны. Саша Трусова — герой, она идёт на пять четверных, это мало кто может сделать… Туктамышева — это потрясающе. Я безумно за неё рад. То, что она делает, — это фантастика. Абсолютно достойное второе место», — уверен Жулин.

Эмоционально на результат отреагировала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Это огромное счастье! Все три наши девочки на пьедестале! В женском фигурном катании ещё никогда такого не было — это уникальный случай. Спасибо им огромное за работу, катание, разнообразие. Благодарим девочек за то, что они трудятся и могут выполнять такие сложнейшие вещи. Они — наша гордость! Кланяемся им в ножки», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

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При этом у некоторых специалистов женский турнир оставил неоднозначное впечатление из-за неудачи большинства соперниц россиянок. По словам двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой, раньше после падений было невозможно рассчитывать на награды.

«Я горжусь нашими девчонками, но грустно, что не было соперничества из других стран. Посыпались, не успев ступить на лёд. Последняя разминка вся лежала. Это что-то небывалое для чемпионата мира… Может быть, локдаун, пандемия помешали подготовиться. С другой стороны, это нам на руку. Мы тренируемся длительное время. И наш пьедестал — что-то восхитительное. Приятно наблюдать улыбающиеся, радостные глаза наших девчонок», — поделилась мнением Слуцкая.

В стороне от успеха Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой не остались и представители других видов спорта. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России и сравнил её с выдающимся тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Комментатор Дмитрий Губерниев также отдал должное наставникам фигуристок.

«Каждая заслуживает тёплых слов. Щербакова — молодец. Любопытно было наблюдать, как она слушает мелодию Чайковского. Туктамышева — красотка, прорыв Трусовой — геройство. Это настоящая гордость. В фигурном катании мы номер один. Я на колени встаю перед всеми тренерами: Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко со своей школой. Фигурное катание — национальный вид спорта. Наши девчонки — большие труженицы, мы новаторы в этом виде спорта. Это безумно приятно», — отметил Губерниев.

Своими впечатлениями поделилась и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она призналась, что ей сложно подобрать слова, чтобы описать это достижение россиянок.

«Во-первых, Саша Трусова (и к чёрту итоговый протокол) показала себя именно той — нового поколения — спортсменкой. Два неудачных (для себя!) проката — и всё равно бронза! Запас — неимоверный. Во-вторых, блестящее выступление Лизы Туктамышевой. Она плакала, поняв, что у неё есть бронза, но получила более чем заслуженное серебро, поскольку Рика Кихира под давлением наших девочек просто сломалась. Ну и в-третьих. В-главных. В-золотых. Аня Щербакова растопила лёд шведской арены. Никакое падение её сломать не могло и не сломало!» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.