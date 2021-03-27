Губерниев: я на колени встаю перед всеми тренерами — Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.
Губерниев: я на колени встаю перед всеми тренерами — Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко
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«Каждая заслуживает тёплых слов. Щербакова — молодец. Любопытно было наблюдать, как она слушает мелодию Чайковского. Лиза Туктамышева — красотка, прорыв Трусовой — геройство. Это настоящая гордость», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что российские фигуристы являются сильнейшими в мире.

«Я на колени встаю перед всеми тренерами: Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко со своей школой. Фигурное катание — национальный вид спорта. Это настоящая гордость. Наши девчонки — большие труженицы, мы новаторы в этом виде спорта. Это безумно приятно», — добавил Губерниев.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме — Анна Щербакова, тренирующаяся у Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева, занимающаяся у Алексея Мишина завоевала серебро, а Александра Трусова, ставшая перед началом сезона ученицей Евгения Плющенко — бронзу.

Днём ранее российский дуэты тренера Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — завоевали золото и бронзу соответственно в соревнованиях спортивных пар.

Ранее сообщалось, что 

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