Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк после победы российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию предложил присвоить звание Героя России тренеру спортсменки Этери Тутберидзе.
Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России
  • РИА Новости

«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику на такую высоту, что ни одна страна не в состоянии посягнуть на подобные результаты. Сейчас этот подвиг творит Тутберидзе. На месте Владимира Владимировича Путина я бы присвоил этим двум женщинам звание Героя России», — цитирует Селюка Sport24.

Он отметил, что в непростые времена, когда российские спортсмены не могут выступать под своим гимном и флагом, Тутберидзе готовит уже новых фигуристок, которые будут приносить медали.

«На годы вперёд пьедестал будет оккупирован Россией. И это благодаря гению Тутберидзе», — подчеркнул Селюк.

Под руководством Тутберидзе, помимо Щербаковой, чемпионками мира становились Алина Загитова и Евгения Медведева.

Ранее Алексей Ягудин назвал Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза лучшими тренерами мира после победы Щербаковой на ЧМ.

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