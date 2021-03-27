Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России
- РИА Новости
«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику на такую высоту, что ни одна страна не в состоянии посягнуть на подобные результаты. Сейчас этот подвиг творит Тутберидзе. На месте Владимира Владимировича Путина я бы присвоил этим двум женщинам звание Героя России», — цитирует Селюка Sport24.
Он отметил, что в непростые времена, когда российские спортсмены не могут выступать под своим гимном и флагом, Тутберидзе готовит уже новых фигуристок, которые будут приносить медали.
«На годы вперёд пьедестал будет оккупирован Россией. И это благодаря гению Тутберидзе», — подчеркнул Селюк.
Под руководством Тутберидзе, помимо Щербаковой, чемпионками мира становились Алина Загитова и Евгения Медведева.
Ранее Алексей Ягудин назвал Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза лучшими тренерами мира после победы Щербаковой на ЧМ.