Канделаки — о результате российских фигуристок на ЧМ: браво каждой из наших девочек, они сильнейшие

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

«Сложно подобрать слова к тому, что стало данностью на чемпионате мира по фигурному катанию. Во-первых, Саша Трусова показала себя спортсменкой нового поколения. Два неудачных проката — и всё равно бронза! Запас — неимоверный. Во-вторых, блестящее выступление Лизы Туктамышевой. Ну и в-третьих. В золотых. Анна Щербакова растопила лёд шведской арены. Никакое падение её сломать не могло и не сломало! Блестящее катание, хореография, которая берёт за душу, и закономерное золото! Есть всё-таки русский подиум! Браво каждой из наших девочек, они сильнейшие!» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира по фигурному катанию, в то время как её соотечественницы Елизавета Туктамышева и Александра Трусова завоевали серебро и бронзу турнира. При этом все россиянки падали во время прокатов своих произвольных программ.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки спродюсирует развлекательные спортивные проекты для видеосервиса Premier.

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