Тина Канделаки спродюсирует развлекательные спортивные проекты для видеосервиса Premier
- globallookpress.com
Участниками проектов станут звёзды и эксперты отечественного спорта.
На данный момент запланировано четыре шоу, в том числе футбольное реалити «Ростов-на-кону» о клубе «Ростов». Автор — журналист и комментатор Нобель Арустамян. Съёмки начнутся в конце марта.
«Экосистема «Матч ТВ» позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент», — заявила Канделаки.
По её словам, новые проекты позволят зрителям погрузиться в мир профессионального спорта и дадут возможность увеличить вовлечённость совокупной аудитории двух платформ.