Тина Канделаки спродюсирует развлекательные спортивные проекты для видеосервиса Premier

Видеосервис Premier и федеральный телеканал «Матч ТВ» договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов. Продюсированием будет заниматься Тина Канделаки.

Участниками проектов станут звёзды и эксперты отечественного спорта.

На данный момент запланировано четыре шоу, в том числе футбольное реалити «Ростов-на-кону» о клубе «Ростов». Автор — журналист и комментатор Нобель Арустамян. Съёмки начнутся в конце марта.

«Экосистема «Матч ТВ» позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент», — заявила Канделаки.

По её словам, новые проекты позволят зрителям погрузиться в мир профессионального спорта и дадут возможность увеличить вовлечённость совокупной аудитории двух платформ.