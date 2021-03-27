Глейхенгауз — о золоте Щербаковой на ЧМ: мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы

Хореограф группы известного российского тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на чемпионате мира в женском одиночном катании.

«Золото чемпионата мира по фигурному катанию — у Анны Щербаковой и нашей команды Этери Тутберидзе! Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы! Спасибо всем, кто мысленно был с нами и верил в неё! Вы придаёте нам сил и уверенности! Впереди Олимпийский сезон и очень много работы!» — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

По итогам двух прокатов Щербакова получила 233,17 балла, опередив более чем на 13 баллов свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву. Третьей стала ещё одна россиянка, Александра Трусова.

Ранее Тарасова назвала выдающимся результат российских фигуристок на ЧМ.