Тарасова назвала выдающимся результат российских фигуристок на ЧМ

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
Тарасова назвала выдающимся результат российских фигуристок на ЧМ
  • globallookpress.com

«Это выдающийся результат, спасибо большое девочкам и их тренерам. Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале. И мы радуемся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Ранее глава ФФККР отреагировал на завоевания российскими фигуристками трёх медалей ЧМ.

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