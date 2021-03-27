Тарасова назвала выдающимся результат российских фигуристок на ЧМ
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«Это выдающийся результат, спасибо большое девочкам и их тренерам. Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале. И мы радуемся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.
Ранее глава ФФККР отреагировал на завоевания российскими фигуристками трёх медалей ЧМ.