Глава ФФККР отреагировал на завоевания российскими фигуристками трёх медалей ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

«Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма, но тем не менее наши девчонки выстояли. Впервые в истории весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании — это наши девочки. Молодцы. От всей души поздравляю с заслуженной победой», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова назвала фантастикой российский подиум в женском катании на ЧМ.