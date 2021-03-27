Глава ФФККР отреагировал на завоевания российскими фигуристками трёх медалей ЧМ
- AFP
«Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма, но тем не менее наши девчонки выстояли. Впервые в истории весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании — это наши девочки. Молодцы. От всей души поздравляю с заслуженной победой», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.
Ранее сообщалось, что Бестемьянова назвала фантастикой российский подиум в женском катании на ЧМ.