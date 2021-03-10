Воспоминания о «ремонтаде» и надежды на нейтральное поле: чем интересны матчи ПСЖ и «Ливерпуля» в 1/8 финала ЛЧ

В среду, 10 марта, состоятся очередные ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» на «Парк де Пренс» попробует повторить чудо 2017 года и отыграть три мяча у ПСЖ, который остался с одним чистым нападающим из-за травм Неймара и Мойзе Кина. В Будапеште же вновь сойдутся «Ливерпуль» и «Лейпциг», однако номинальными хозяевами теперь будут англичане. Команда Юргена Клоппа потерпела на «Энфилде» шесть поражений подряд, установив клубный антирекорд, в то время как «Лейпциг» вышел на второе место в Бундеслиге и не знает неудач во внутренних турнирах уже на протяжении восьми матчей.

Тактические изменения «Барселоны» — вызов Мбаппе

Запас в три мяча, добытый «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче против «Барселоны», наверняка расхолодил бы французов перед ответным свиданием на «Парк де Пренс». Но воспоминания о невероятном реванше, добытом каталонцами при схожих обстоятельствах в 2017-м, вплоть до финального свистка в среду будут держать чемпионов Лиги 1 и их поклонников в напряжении.

Ведь на аналогичной стадии турнира четыре года назад парижане имели четыре гола перевеса накануне визита на «Камп Ноу». Однако даже этого оказалось мало для квалификации в четвертьфинал. Луис Суарес, Лео Месси, Неймар (дважды), Серхи Роберто и взятый автоголом в невольные соратники испанцев Лейвен Кюрзава разгромили ПСЖ, за который отличился лишь Эдинсон Кавани.

Та неудача настолько глубоко задела французских фанов, что они и сегодня опасаются столь плачевного для любимцев развития событий. По данным опроса RTL, процент боящихся красно-синего реванша порой достигает отметки 51! Недаром в новую версию толкового словаря французского языка недавно включили слово «ремонтада». Оно появилось аккурат после 6:1 на «Камп Ноу» и получило значение неожиданного возвращения команды в игру с последующей победой, несмотря на то, что отставание изначально составляло большую разницу в очках или счёте.

Возможна ли сенсация в среду? В это верит даже наставник «Барселоны» Рональд Куман.

«Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного. Каждая игра живёт собственной жизнью: она зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии приложим, чтобы осложнить задачу соперника. Она зависит от нашей эффективности. «ПСЖ» показал это в первом матче. Но наша команда всегда создает моменты», — отметил специалист на пресс-конференции перед матчем.

Его поддерживает и Жоан Лапорта, выигравший выборы президента клуба и вернувшийся на пост спустя 11 лет. Оптимизм специалистов базируется на отличных результатах коллектива. В Примере каталонцы не проигрывают 16 матчей подряд, а очки теряли лишь трижды и неизменно дома. А с 24 февраля они и вовсе не пропускают, благодаря чему сухая серия Марка-Андре тер Стегена растянулась на 390 минут.

Этому, равно как и попаданию в финал Кубка Короля после волевой победы над «Севильей» в овертайме, способствовала тактическая инновация Кумана. Всё чаще каталонцы используют в качестве базовой схему с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. Она гарантирует большую надёжность в разрушении и позволяет страховать против рывков форвардов соперников из глубины. То есть предлагает едва ли не идеальную модель противодействия системе ПСЖ. Ведь феноменальный результат Киллиана Мбаппе на «Парк де Пренс» во многом стал возможен благодаря таким врываниям в свободные зоны из середины поля.

Работу каталонских защитников облегчит и отсутствие лидера французского нападения Неймара. Официальная версия — травма. Однако одного взгляда на календарь достаточно, чтобы вспомнить о «теории заговора», сопровождающую бразильца на протяжении последних лет. 11 марта празднует день рождения Рафаэлла, сестра игрока. И с 2015 по 2019 годы он непременно оказывался в Бразилии рядом с родственницей, пользуясь то дисквалификацией, выпавшей аккурат на нужную неделю, то лечением травм.

Последние сезоны, правда, конспирология потеряла силу. Но перед матчем среды тема актуализировалась вновь. Ведь изначальные прогнозы о том, что экс-форвард «Барселоны» проведёт на поле хотя бы 20-30 минут, разбились о вторничное заявление ПСЖ с конкретным посылом — Неймар матч пропустит.

Не будет в распоряжении Маурисио Почеттино и Мойзе Кина, автора 11 точных ударов в 19 матчах. Это подрывает атакующую мощь команды, которая не выбивала испанцев на стадии плей-офф ЛЧ с сезона-2012/13. Полагаться придётся лишь на Мбаппе, который продолжает удивлять Европу результативностью — в четырёх последних матчах парижан на счету нападающего семь мячей. В том числе дубль, позволивший ПСЖ преодолеть сопротивление «Бреста» в 1/16 финала Кубка страны.

Однако нехватка разнообразия в атаке на более высоком уровне грозит французам серьёзной уязвимостью. Ведь даже в Лиге 1 пару недель назад чемпионы оступились при встрече с «Монако», на забив ни разу — и это с Кином на поле. Сейчас же всё будет сложнее, пусть парижане с октября 2015-го не отпускают соперников с «Парк де Пренс» «сухими». Хотя история современной ЛЧ ещё ни разу не знала случая, когда домашнее поражение с разницей в три и более мячей команда-неудачник оборачивала в победу, достаточную для попадания в следующую стадию.

«Ливерпуль» с радостью поменял «Энфилд» на Будапешт

То, что ответный матч между «Ливерпулем» и «Лейпцигом» в силу ковидных ограничений пройдёт за пределами Британии, чемпиону АПЛ в плюс — как бы парадоксально это ни звучало. Ведь на своём поле, легендарном «Энфилде», команда Юргена Клоппа уже полтора месяца как выглядит удручающе. Мерсисайдцы проиграли шесть домашних матчей подряд, установив клубный антирекорд, и не победили в восьми — такого не случалось с 1952 года. Причём отданы матчи не только сопоставимым по силе грандам калибра «Челси» и «Манчестер Сити», но даже аутсайдерам — «Фулхэму» и «Брайтону».

Проиграно в ходе серии и принципиальное дерби «Эвертону», что максимально уязвило поклонников «Ливерпуля». Ведь после этой осечки команда выпала из зоны ЛЧ на сезон-2020/21, а затем откатилась оттуда на семь очков. И теперь чтобы остаться в турнире на будущий год коллективу Клоппа проще выиграть оставшиеся матчи на международной арене, повторив триумф-2019, чем догнать квартет лидеров АПЛ. Кажется, этот план держит в голове и сам наставник.

«Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждёт второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо. В Лиге чемпионов мы на ходу. У «Лейпцига» своя динамика, он выиграл четыре последних матча на внутренней арене. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру», — заявил Юрген.

Перед ответной встречей 1/8 финала задел у «Ливерпуля» комфортный, два мяча. Вот только с тех пор, как они влетели в ворота «Лейпцига», англичане больше не отличались на домашнем стадионе, обновив рекорд лиги по ударам без голов. Да и в целом чемпионы АПЛ с трудом добиваются успеха: на внутренней арене они лишь раз отличились с игры с момента последней встречи с «Лейпцигом», хотя звено Садио Мане — Роберто Фирмино — Мохаммед Салах пребывало в тонусе почти всё это время.

С египтянином, по данным СМИ, у главного тренера отношения разладились. Замена форварда в матче против «Челси» на 62-й минуте вызвала недовольство лучшего футболиста Африки десятилетия. Негативно отреагировал и его агент посредством соцсетей. После чего поползли слухи о скором уходе Салаха из «Ливерпуля». Естественно, это не придаёт позитива атмосфере в команде, напряжённой после серии неудач.

Впрочем, с немецкими коллективами мерсисайдцы играют традиционно удачно. Восемь побед в 11 последних матчах, где поражений англичане так и не знали. Пять «сухих» встреч из семи в рамках нокаут-раундов. Плюс на нейтральном поле они оступались всего раз. Вдобавок Клопп очень хорошо знает уязвимые места Юлиана Нагельсмана, которого уже обыгрывал в ЛЧ. И потому в среду «Ливерпуль» стартует с очень комфортных позиций.

Однако «Лейпциг» сейчас находится в блестящей форме. В рамках внутренних турниров они имеют серию из восьми побед, причём лишь две — не «сухие». Коллектив Нагельсмана забивал много и на любой вкус. Изменение же схем (порой по четыре-пять в течение матча) запутывало даже топовых оппонентов, из-за чего «Лейпциг» изящно обходил даже прямых конкурентов, «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Байер».

Травмы Марселя Хальстенберга, Доминика Собослаи и Конрада Лаймера, конечно, ограничивают тренера в формировании атакующего плана на игру. Но недаром Юлиана ещё из «Хоффенхайма» звали в мадридский «Реал», поскольку испанцы восхищались его умением скомпоновать ударные сочетания и придумать хитрые тактические ходы даже при ограниченном ресурсе.

Да и как голос в раздевалке главный тренер стал максимально влиятельным и мотивирующим. Именно его встряска в перерыве матча с Мёнхенгладбахом позволила «Лейпцигу» не только отыграться с 0:2, но и забить победный мяч на 93-й минуте. Тогда как в четвертьфинале Кубка Германии после невыразительного первого тайма против «Вольфсбурга» («волки» доминировали на поле и не забили пенальти) спич Нагельсмана в раздевалке «разбудил» команду — и перевернул сценарий матча с хеппи-эндом в виде концовки 2:0.

✅ Leverkusen

✅ Schalke

✅ Augsburg

✅ Hertha

✅ Gladbach

✅ Freiburg



Six @Bundesliga_EN wins in a row! 🔥



🔴⚪ #RBLeipzigpic.twitter.com/BGSNgevU7D — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 7, 2021

На выезде в Лиге чемпионов у «Лейпцига», правда, пока с волевыми победами складывается не очень. Особенно при отставании в два мяча — подобное команде удавалось лишь дважды в десяти предыдущих попытках. Однако в среду чужое поле будет таковым лишь номинально: как и предыдущий матч 1/8 финала, команды проведут на нейтральном газоне в Будапеште, с той лишь разницей, что теперь уже «Ливерпуль» будет считаться хозяином.