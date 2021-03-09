Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии по футболу

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии.

«Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв проделал невероятную работу на этом посту. Он один из самых успешных наставников в истории национальной команды. Я понимаю, что он хочет триумфально выступить на чемпионате Европы, а потом его работу будет выполнять кто-то другой. Есть масса хороших немецких специалистов. Я говорю «нет». Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось ещё три года по контракту в «Ливерпуле». Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?» — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

53-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Английской премьер-лиги, победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Йоахим Лёв уйдёт из сборной Германии после Евро-2020.