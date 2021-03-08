Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»

Жоан Лапорта выиграл выборы президента каталонского футбольного клуба «Барселона».

Как сообщает пресс-служба клуба, за Лапорту проголосовали 54,28% от общего количества проголосовавших.

На втором месте оказался Виктор Фонт, набравший 29,99%, а третьим стал Антони Фрейша — 8,58%.

Лапорта в прошлом уже был президентом «Барселоны» — с 2003 по 2010 год. За это время команда четыре раза выиграла испанскую Примеру, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала один Кубок и три Суперкубка Испании.

Предыдущим президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу, покинувший пост в октябре 2020 года.

Ранее Лапорта выразил уверенность, что в случае его проигрыша на выборах президента «Барселоны» Месси уйдёт из клуба.