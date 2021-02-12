Неймар эмоционально высказался по поводу своих травм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар написал эмоциональный пост о своих травмах в соцсетях после того, как получил повреждение в матче Кубка Франции с «Каном».

«Грусть огромна, боль сильна, а слёзы не остановить. Я снова временно оторван от того, что люблю делать больше всего в жизни — играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, поскольку я иду в обводку и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно огорчает меня», — написал Неймар в своём Instagram.

По его словам, ему грустно, когда он слышит в свой адрес регулярные обвинения в симуляции, а некоторые даже говорят, что его действительно нужно начинать бить.

«Я не знаю, как долго ещё смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», — добавил Неймар.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные для мирового футбола €222 млн. С тех пор он провёл за клуб 103 матча, забив при этом 83 мяча и отдав 47 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Неймар договорились о продлении контракта.