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Источник: ПСЖ и Неймар договорились о продлении контракта

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Бразильский форвард ПСЖ Неймар продлит контракт с французским клубом.
Источник: ПСЖ и Неймар договорились о продлении контракта
  • Reuters

Об этом сообщает RMC. По информации источника, стороны согласовали четырёхлетний контракт.

Действующее трудовое соглашение между 28-летним бразильцем и парижанами истекало 30 июня 2022 года.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные для мирового футбола €222 млн. С тех пор он провёл за клуб 101 матч, забив при этом 83 мяча и отдав 46 результативных передач.

Ранее Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель».

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