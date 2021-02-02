Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель»
- Reuters
«Я никогда не буду тренировать «Барселону». Это невозможно. Это такой жизненный принцип, связь с частью данного города, которая делает это невозможным. Точно так же для меня невозможен вариант с «Марселем», — цитирует Почеттино getfootballnewsfrance.com.
«Барселона» является принципиальным соперником «Эспаньола», за который во время игровой карьеры выступал специалист. «Марсель» в свою очередь считается принципиальным соперником для ПСЖ.
Почеттино возглавил ПСЖ в начале января 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не отпускать Делле Алли в ПСЖ.