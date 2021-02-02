Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, какие команды он никогда не возглавит.
Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель»
  • Reuters

«Я никогда не буду тренировать «Барселону». Это невозможно. Это такой жизненный принцип, связь с частью данного города, которая делает это невозможным. Точно так же для меня невозможен вариант с «Марселем», — цитирует Почеттино getfootballnewsfrance.com.

«Барселона» является принципиальным соперником «Эспаньола», за который во время игровой карьеры выступал специалист. «Марсель» в свою очередь считается принципиальным соперником для ПСЖ.

Почеттино возглавил ПСЖ в начале января 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не отпускать Делле Алли в ПСЖ.

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