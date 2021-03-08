«Ой, а ты тоже работаешь по его системе?»: легендарный тренер Мишин отмечает 80-летний юбилей

Что главное в тренерской работе? Скорее всего, это даже не медали и награды. А след, оставленный человеком в профессии, и его ученики. 8 марта своё 80-летие отмечает специалист и новатор в одиночном катании Алексей Мишин. RT поздравляет выдающегося наставника с юбилеем и вспоминает некоторые вехи его карьеры.

Одна из разновидностей тренерского счастья — это когда о тебе вспоминают чаще чем раз в пять лет, дежурно отмечая юбилейные вехи. Вехи, безусловно, нужны. Как иронично и прицельно однажды заметил Михаил Жванецкий, с которым на протяжении очень многих лет мои коллеги любили сравнивать Алексея Мишина: «Возраст даёт возможность осознавать себя счастливым. Во-первых, тебе всё время говорят что-то хорошее...»

И всё-таки куда ценнее, когда работа, которой занимаешься всю сознательную жизнь, приносит результат, мимо которого невозможно пройти, не заметив.

В 65 лет Мишин добился с Евгением Плющенко второго олимпийского золота в Турине — первое было завоёвано Алексеем Урмановым на Играх в Лиллехаммере, когда тренеру едва перевалило за 50. Период, разделивший цифры 70 и 75, увенчался тем, что Алексей Николаевич в седьмой раз сделал Плющенко чемпионом Европы и триумфатором командного турнира на Играх в Сочи.

Параллельным курсом маленькая мишинская девочка Лиза Туктамышева прошла путь от победительницы детской Олимпиады в 2012-м до полновесного титула чемпионки мира 2015-го, став первой российской спортсменкой, стабильно выполняющей исконно мужской прыжок — тройной аксель. Ну а сейчас Мишин везёт на чемпионат мира сразу трёх спортсменов, и при виде его у борта и уж тем более на льду в ходе тренировок никому даже не закрадывается в голову мысль, что 80 лет — это вообще-то очень солидный возраст.

Пару лет назад, попытавшись вытащить Алексея Николаевича на очередной разговор о фигурном катании под запись, я неожиданно получила отказ.

«Знаешь, не хочу. Склонен считать, что у меня достаточно хорошая репутация в профессии. Если мы сейчас начнём говорить о женском катании, каждое моё слово, что бы я ни сказал, будет перевёрнуто в интернете с ног на голову, польются потоки грязи. Я не готов к этому, честно», — сказал тогда Мишин.

При выключенном диктофоне мы тогда проговорили с тренером больше часа, и он как-то очень буднично вдруг начал рассказывать о чисто житейских проблемах, которые в антураже тренерской профессии всегда остаются за кадром. Да и, наверное, должны там оставаться: не станешь ведь жаловаться ученикам, придя на тренировку, что чувствуешь себя не слишком хорошо, чтобы несколько часов провести в коньках. Ты просто молча надеваешь эти коньки и идёшь работать. На льдину, как любят говорить фигуристы. Смеёшься, шутишь, придумываешь что-то новое. Возраст в этом плане не имеет никакого прикладного значения: ты или можешь, или нет. Мишин может.

Интересно, что, даже переживая не самые удачные в профессиональном плане времена, тренер никогда не опасался забвения.

«Спорт так устроен, что тебя помнят лишь тогда, когда ты на виду. Как только результат исчезает — тренера забывают. Я это прекрасно знаю и всегда был готов к этому. Не говоря уже о том, что никогда не опускался в своей профессии на какое-то совсем глубокое, страшное дно. Моя карьера в большей степени была связана с победами и успехами. И поверьте, даже на полное забвение никакой болезненной реакции у меня не будет. Тамара Москвина как-то сказала мне по этому поводу: «Лёша, мы с тобой уже столько сделали, что можем не стыдиться своей жизни, чем бы ни занимались в оставшиеся годы», — сказал специалист однажды.

Парадокс, но как раз и сам Мишин, и Москвина, прошедшие бок о бок длинный спортивный путь, совершенно не расценивают собственную тренерскую жизнь как некое профессиональное доживание.

«Раньше я постоянно старался доказывать миру, что я умный, умею готовить хороших спортсменов и так далее. Делал большую глупость, когда без конца ездил по миру и проводил семинары. Не успевал придумать что-то новое, и тут же стремился всем об этом рассказать. Я ведь действительно занимался реальной научной работой. Постоянно что-то измерял, открывал для себя биомеханические основы тех или иных движений и элементов.

А потом вдруг понял, что не должен никому ничего доказывать. Должен просто спокойно работать. Не помню, кто из журналистов спросил меня: «Не боитесь, что ваши коллеги начнут говорить, что Мишин сдаёт позиции?» Я искренне ответил, что пока не вижу тренера, который имел бы моральное право так сказать...», — замечал тренер в период своей работы с Евгением Плющенко.

Последнюю фразу сейчас можно только повторить, а ещё лучше — изваять в бронзе и увековечить на одной из стен питерского «Юбилейного». Именно Алексей Николаевич создал то одиночное катание, по канонам которого сейчас живёт весь фигурнокатательный мир. Более того, продолжает оставаться в этом мире ориентиром для огромного числа коллег.

Поначалу тренер даже обижался, сетуя при журналистах на то, что любые его идеи и разработки тут же заимствуются конкурентами. Но Мишин не был бы Мишиным, если бы не сумел найти в раздражающем его факторе повода для иронии.

«В своё время Аркадий Райкин с успехом выступал на эстраде с миниатюрами Михаила Жванецкого, при этом фамилия автора много лет вообще нигде и никак не упоминалась. Так и со мной: то, что я придумал, используют все, хотя никто в этом не признаётся. Моя любимая история, как одна американка приехала как-то на семинар в Германию, пришла на тренировку и спросила меня: «Ой, а ты тоже работаешь по системе Мишина?» — смеялся наставник.

C днём рождения, Профессор!