Боброва: то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказала мнение по поводу смены тренеров в фигурном катании.
Боброва: то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сейчас это очень острая тема. У меня дважды был опыт смены тренера. С обеими тренерами мы остались в самых замечательных отношениях! И я этому безумно рада! Конечно, то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну… Переходы, возвращения, споры, куча интервью, домыслы, недосказанность… В наше время такого не было. Я только хочу пожелать всем-всем счастья, добра и нахождения правильного пути для каждого», — написала Боброва в своём Instagram.

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