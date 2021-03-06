Бестемьянова: для Косторной это большое счастье, что Тутберидзе согласилась её принять обратно
- РИА Новости
«Мне кажется, для желающей вернуться Алёны это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась её принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них всё получилось. Но если Этери Георгиевна взялась, значит, она что-то видит и знает, что делать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
Она отметила, что сложно делать какие-либо прогнозы относительно возобновлённого сотрудничества тренера и фигуристки.
«Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается», — добавила олимпийская чемпионка.
17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.
Ранее Тутберидзе объяснила, почему согласилась снова принять Косторную в свою группу.