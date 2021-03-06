Бестемьянова: для Косторной это большое счастье, что Тутберидзе согласилась её принять обратно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о решении тренера Этери Тутберидзе снова принять в свою группу чемпионку Европы 2020 года Алёну Косторную, вернувшуюся из академии Евгения Плющенко.

«Мне кажется, для желающей вернуться Алёны это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась её принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них всё получилось. Но если Этери Георгиевна взялась, значит, она что-то видит и знает, что делать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Она отметила, что сложно делать какие-либо прогнозы относительно возобновлённого сотрудничества тренера и фигуристки.

«Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается», — добавила олимпийская чемпионка.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему согласилась снова принять Косторную в свою группу.