Тутберидзе объяснила, почему согласилась снова принять Косторную в свою группу

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему согласилась снова принять в свою группу чемпионку Европы 2020 года Алёну Косторную, вернувшуюся из академии Евгения Плющенко.

«Диана была её адвокатом. Дочка сказала: «Мама, ты должна дать шанс». Мне кажется, бог велел всё-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остаётся с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь. Тебе кажется, что там ты мог что-то сделать, а тебе не дали возможность», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Тутберидзе назвала условия, на которых Косторная вернулась в её группу.