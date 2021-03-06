Тутберидзе назвала условия, на которых Косторная вернулась в её группу

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение в свою группу чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной из академии Евгения Плющенко.

«Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду. Всё равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала, отметив, что испытательный срок для Косторной составит два месяца.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Косторная рассказала, почему решила вернуться к Тутберидзе от Плющенко.